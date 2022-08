Elezioni, Calenda: Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio con gente che ha sfiduciato Draghi (Di sabato 6 agosto 2022) “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Li eravamo, li siamo rimasti”. Così Carlo Calenda su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) “Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di Governo, molto chiara nelfirmato con il Pd. Sise siunrispetto al primo conche ha. Li eravamo, li siamo rimasti”. Così Carlosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - CalabriaTw : Quella di SX tra Letta-Calenda è un'alleanza nata zoppa che non dà garanzie di stabilità al Paese. Non basta appell… - repubblica : Metropolis/152 - Coalizioni, il duetto Fassino-Mastella: 'Altro che tweet di Calenda, con l'Ulivo 17 telefonate al… - diabolicoMarco : RT @conteDartagnan: Calenda alle prossime elezioni spiegato bene… - steppenwolf1976 : RT @conteDartagnan: Calenda alle prossime elezioni spiegato bene… -