Elezioni | allarme centrodestra | chi lavora per impedirne la vittoria

(Di sabato 6 agosto 2022) Con lepolitiche ormai alle porte e ilavanti in tutti i sondaggi tornano improvvisamente di moda alcuni termini tipici del linguaggio finanziario che negli ultimi diciotto mesi avevamo quasi dimenticato. All’indomani delle dimissioni di Mario Draghi da Presidente del Consiglio, infatti, è immediatamente riapparso sulla scena uno dei protagonisti assoluti di passate esperienze di governo: lo spread, sempre pronto a mietere nuove vittime dopo aver decretato la morte dell’ultimo governo Berlusconi nel 2011. Lo spread, tuttavia, non rappresenta l’unico spauracchio agitato dal potere finanziario per frenare la corsa del partito o della coalizione di governo sgradita. Nelle ultimissime ore, infatti, sono tornati di strettissima attualità anche termini come outlook e rating. L’agenzia Moody’s ha infatti comunicato la variazione ...

Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Salvini chiarisca su Russia, allarme massimo'. 'Ombre russe su crisi di governo molto preoccupanti' #ANSA… - AnnalisaChirico : Nonostante caduta Draghi e pericolo fascismo/Putin alle porte eccetera eccetera, l’Italia si prepara a nuove elezio… - paolabardelle : RT @laramps: Bravo @EnricoLetta che a @la7 lancia l’allarme: il Rosatellum premia le coalizioni, se il cs si sfarina la destra può vincere… - montana_matta : II programma segreto dell'atlantista,la sora Meloni,per poter vincere le elezioni. ALLARME SIAM FASCISTI !!!@htt… - danieleferrari9 : RT @laramps: Bravo @EnricoLetta che a @la7 lancia l’allarme: il Rosatellum premia le coalizioni, se il cs si sfarina la destra può vincere… -

La Repubblica

ROMA - Non proprio un fulmine a ciel sereno, visto che anche il premier Mario Draghi aveva parlato di "nuvole" all'orizzonte sull'economia. Ma la revisione del giudizio sull'Italia da parte dell' ...Le forze armate di Taiwan hanno emesso un, inviato pattuglie aeree e navali intorno all'...taiwan Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Telegram Articolo precedente. ... Elezioni in Lombardia, Moratti davanti a Fontana: allarme rosso nella Lega per il sondaggio terzista Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Siccità in Francia definita "storica" la situazione del paese. Attivata l'unità di crisi, 93 dipartimenti su 96 sono a secco.