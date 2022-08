Elezioni, accordo elettorale Pd, Verdi e Sinistra Italiana. "No a un governo di destra-destra" (Di sabato 6 agosto 2022) "Abbiamo centrato questo accordo elettorale sulla questione dell’emergenza democratica". Lo ha detto Enrico Letta , segretario del Pd, presentando l’accordo elettorale con Si e Europa verde. "Non riteniamo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 agosto 2022) "Abbiamo centrato questosulla questione dell’emergenza democratica". Lo ha detto Enrico Letta , segretario del Pd, presentando l’con Si e Europa verde. "Non riteniamo...

Rinaldi_euro : Loro invece sono talmente incapaci che non riescono neanche a mettersi d’accordo! Figuriamoci dopo le elezioni…?????? - pietroraffa : Una proposta per trovare un accordo nel centrosinistra: levateje Twitter #elezioni - fattoquotidiano : Raggiunto accordo elettorale tra Pd, Verdi e Sinistra italiana #ultimora #ElezioniPolitiche2022 - doktorconte : @aledenicola @christianrocca @CarloCalenda @bendellavedova Calenda ha fatto un ottimo affare , che gli procurera' m… - FaganKara : RT @giusmo1: Elezioni politiche 2022: accordo fatto tra Pd SI e Verdi. Letta: 'Necessario altrimenti non si vince'. Fratoianni: 'Impedire g… -