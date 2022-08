Elezioni, accordo elettorale Pd, Verdi e Sinistra Italiana. Letta: "Intesa con Di Maio" (Di sabato 6 agosto 2022) " E' stato raggiunto un accordo elettorale fra Pd, Verdi e Si". E' stato comunicato in una conferenza stampa del segretario del Pd, Enrico Letta, con il segretario di Si, Nicola Fratoianni e il coportavoce... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 agosto 2022) " E' stato raggiunto unfra Pd,e Si". E' stato comunicato in una conferenza stampa del segretario del Pd, Enrico, con il segretario di Si, Nicola Fratoianni e il coportavoce...

Rinaldi_euro : Loro invece sono talmente incapaci che non riescono neanche a mettersi d’accordo! Figuriamoci dopo le elezioni…?????? - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Raggiunto l’accordo tra Pd, Sinistra e Verdi. Letta: “Intesa necessaria, come quella con Azi… - fattoquotidiano : Elezioni, Bonelli dice no al M5s: “Stanno bene dove stanno, il nostro accordo è col Pd” - OvileItalia : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Elezioni, sottoscritto accordo tra Letta e Di Maio - - Arturo_Parisi : RT @agenzia_nova: #Elezioni Fonti a “Nova”: forte scontento all’interno di Azione per l’accordo Pd-Si-Ev -