Elezioni 2022, Renzi: "Corriamo da soli e saremo decisivi" (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – "Liberi e coerenti, noi Corriamo da soli. E col 5% saremo decisivi" alle Elezioni politiche del 25 settembre. Così Matteo Renzi su Twitter rilanciando la sua intervista al Corriere. Un'intervista che ha scatenato un botta e risposta tra il Partito democratico e Italia viva. Renzi ha infatti ha attribuito a Enrico Letta "piccole vendette personali" nel veto posto a Iv, e ha affermato che il segretario del Pd "sta regalando Palazzo Chigi alla Meloni". "Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Matteo Renzi trova il tempo e l'audacia di dare lezioni al Partito Democratico", hanno detto fonti del Nazareno, secondo le quali "quello stesso partito che, prima di scappare sulla sua personale scialuppa, da segretario ha ...

