Elezioni 2022, Mercalli: "Cingolani ancora ministro? Spero di essere io piuttosto" (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Cingolani di nuovo ministro della Transizione ecologica? "Spero di essere io piuttosto. In questo momento, io non sono candidato ma neanche Cingolani lo era, è stato nominato. Ma a questo punto, se li nominate prendendoli a caso, Spero di essere io". Così, in un'intervista all'AdnKronos, Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, tra i maggiori esperti di clima in Italia, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a numerosi programmi televisivi. "Io, poi, non mi candido perché faccio un altro mestiere e ne sono contentissimo – aggiunge Mercalli – ma mi piacerebbe che il prossimo ministro o ministra della Transizione ecologica fosse un giovane, un ragazzo o ...

