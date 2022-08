Elezioni 2022, da Bassetti a Galli ecco per chi tifano le virostar (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – La corsa al voto travolge tutto e tutti, anche gli esperti (virologi, infettivologi, epidemiologi) che prima della caduta del Governo Draghi erano molto coinvolti nella comunicazione sull’emergenza Covid. Le virostar, come sono state ribattezzate in qualche caso per la loro presenza sui media da ormai quasi tre anni, hanno iniziato a posizionarsi soprattutto sui social rispetto alla campagna elettorale. L’infettivologo genovese Matteo Bassetti, per esempio, nell’ultimo anno è stato uno degli esperti più critici nei confronti delle politiche sanitarie del Governo. “Io ho sempre fatto in questi ultimi tre anni politica sanitaria affianco al presidente della Liguria Toti. Credo che nella campagna elettorale sia importante far entrare la gestione della pandemia”, riferisce all’Adnkronos Salute. Ma serve anche delineare, aggiunge ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – La corsa al voto travolge tutto e tutti, anche gli esperti (virologi, infettivologi, epidemiologi) che prima della caduta del Governo Draghi erano molto coinvolti nella comunicazione sull’emergenza Covid. Le, come sono state ribattezzate in qualche caso per la loro presenza sui media da ormai quasi tre anni, hanno iniziato a posizionarsi soprattutto sui social rispetto alla campagna elettorale. L’infettivologo genovese Matteo, per esempio, nell’ultimo anno è stato uno degli esperti più critici nei confronti delle politiche sanitarie del Governo. “Io ho sempre fatto in questi ultimi tre anni politica sanitaria affianco al presidente della Liguria Toti. Credo che nella campagna elettorale sia importante far entrare la gestione della pandemia”, riferisce all’Adnkronos Salute. Ma serve anche delineare, aggiunge ...

borghi_claudio : Questo articolo per cominciare a familiarizzarsi con i nuovi collegi e con la legge elettorale. Ne parleremo nei pr… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - fattoquotidiano : Cappato a La7: “I partiti non si occupano di diritti e ambiente perché non devono raccogliere le firme per le elezi… - vivereitalia : Elezioni 2022, da Bassetti a Galli ecco per chi tifano le virostar - alealefra : RT @RiccardoNoury: Elezioni, Amnesty International: 'Leader siano decisi su tema diritti' - Italia - -