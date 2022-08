Elettra Lamborghini si leva il reggiseno | Il Senza veli ha mandato in delirio il web

Leggi su topicnews

(Di sabato 6 agosto 2022)ha deciso di stendere tutti i suoi fan e lo fa con il primodella stagione. L’immagine non è adatta ai deboli di cuore e il web si infiamma.(fonte web)Si sa che i suoi look non passano di certo inosservati, ma questa voltaha deciso proprio di esagerare. Gioca con lo specchio e l’effetto è sconvolgente. Il vestito infatti è cucito per coprirle il seno prosperoso, ma la cantante e performer decide di rendere il tutto più provocante., i suoi look sempre più sensuali Non bastano le tutine super sexy che puntualmente indossa ad ogni suo concerto. Quest’estate sta facendo impazzire migliaia di italiani girando per lo stivale con i suoi pezzi più ...