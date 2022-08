Ecco cosa prevede l'accordo Pd-Verdi-Sinistra italiana (Di sabato 6 agosto 2022) Pubblichiamo di seguito il testo dell'accordo sottoscritto quest'oggi da Enrico Letta (Pd), Angelo Bonelli (Europa Verde) e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) Pd, Verdi e SI siglano un accordo elettorale per presentare candidati comuni nei collegi uninominali delle prossime elezioni del 25 settembre. Siamo consapevoli delle differenze di posizioni che abbiamo espresso rispetto all’esperienza del Governo Draghi, che tra noi è stata sostenuta convintamente dal solo Partito Democratico. Ma sappiamo anche che per via della legge elettorale il prossimo Parlamento, in caso di mancato accordo elettorale tra le forze progressiste ed ecologiste rischia di essere dominato dalle destre. Non lo vogliamo e ci batteremo per evitarlo. Il nostro accordo nasce per rispondere a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 6 agosto 2022) Pubblichiamo di seguito il testo dell'sottoscritto quest'oggi da Enrico Letta (Pd), Angelo Bonelli (Europa Verde) e Nicola Fratoianni () Pd,e SI siglano unelettorale per presentare candidati comuni nei collegi uninominali delle prossime elezioni del 25 settembre. Siamo consapevoli delle differenze di posizioni che abbiamo espresso rispetto all’esperienza del Governo Draghi, che tra noi è stata sostenuta convintamente dal solo Partito Democratico. Ma sappiamo anche che per via della legge elettorale il prossimo Parlamento, in caso di mancatoelettorale tra le forze progressiste ed ecologiste rischia di essere dominato dalle destre. Non lo vogliamo e ci batteremo per evitarlo. Il nostronasce per rispondere a ...

matteosalvinimi : Cremona, ecco a voi la semplice giornata di una risorsa in Italia! Blocca la strada davanti alla stazione, si scagl… - gparagone : Ecco cosa resta del #Superbonus110 che avrebbe dovuto risollevare l’Italia... ?? - NicolaPorro : ??Torna il #Covid? Il #centrodestra dichiara: 'Ecco cosa faremo' ?? - nonmidilungo : RT @Leonard1306___: Nessuna pandemia nella storia ha mai oltrepassato i due anni di vita. Nessun virus influenzale è mai esploso in piena e… - freemind81 : RT @repubblica: Cuccioli di lupo, ecco cosa fare quando li trovate. C'è chi li scambia per cani e così li mette in pericolo [di Micol Lavin… -