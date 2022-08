“È nato Elia Maria” | l’attrice italiana è mamma per la terza volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 agosto 2022) “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 è venuto alla luceMichelini!!!”: Giusy Buscemiper la, che recita anche in Doc 2 – Nelle tue mani ha aspettato qualche giorno per dare la lieta notizia ai fan. E sotto al post in cui presenta il neo, con alcune foto di famiglia, col marito Jan Michelini e i fratellini Caterina e Pietroaggiunge: “Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici.. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”. Tra i commenti, tantissimi messaggi di auguri da parte di amici vip e colleghi. Giusy Buscemi: èil terzo figlio L’annuncio della...