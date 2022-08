"È andata a Taiwan perché...": Donald Trump sgancia l'atomica su Nancy Pelosi (Di sabato 6 agosto 2022) Torna alla carica, scatenato più che mai, Donald Trump. Già, il Tycoon sta seriamente pensando di candidarsi alle prossime presidenziali negli Stati Uniti. E lo si capisce dall'ultimo convegno che ha tenuto in Wisconsin, a Waukesha, dove ha picchiato durissimo contro Nancy Pelosi, la speaker della Camera che con il suo viaggio a Taiwan ha contribuito ad innalzare alle stelle la tensione globale, con la Cina che per tutta risposta ha dato il là ad esercitazioni militari senza precedenti in termini di unità dispiegate. Nel corso del comizio, Trump picchia duro: "Che cosa è andata a fare a Taiwan? Per complicare le cose?", ha chiesto sibillino l'ex presidente, avanzando un pesantissimo sospetto. Quindi, è tornato a parlare di "brogli elettorali" nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Torna alla carica, scatenato più che mai,. Già, il Tycoon sta seriamente pensando di candidarsi alle prossime presidenziali negli Stati Uniti. E lo si capisce dall'ultimo convegno che ha tenuto in Wisconsin, a Waukesha, dove ha picchiato durissimo contro, la speaker della Camera che con il suo viaggio aha contribuito ad innalzare alle stelle la tensione globale, con la Cina che per tutta risposta ha dato il là ad esercitazioni militari senza precedenti in termini di unità dispiegate. Nel corso del comizio,picchia duro: "Che cosa èa fare a? Per complicare le cose?", ha chiesto sibillino l'ex presidente, avanzando un pesantissimo sospetto. Quindi, è tornato a parlare di "brogli elettorali" nel ...

