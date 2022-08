E anche Panzironi si butta in politica, il falso guru della dieta miracolosa a caccia di firme e candidati per «decapitare la dirigenza sanitaria» (Di sabato 6 agosto 2022) Si chiama «Per Rivoluzione sanitaria» il neonato partito dell’assai discusso giornalista Adriano Panzironi, autore del presunto regime alimentare Life 120, che prometterebbe di vivere fino a 120 anni, curando anche diverse patologie. Dopo che qualche settimana fa il Tar aveva confermato una multa da 265.000 euro all’emittente televisiva che divulgava la dieta del giornalista, accusandolo di agire in modo «pericoloso, creando sfiducia nella medicina tradizionale», Panzironi non sembra essersi arreso e scende in campo per «decapitare l’attuale dirigenza sanitaria e sostituirla con persone finalmente capaci e coscienziose». Così avrebbe detto lui stesso nell’atto di costituire il partito nello studio romano del notaio Enzo Becchetti. Quella di ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Si chiama «Per Rivoluzione» il neonato partito dell’assai discusso giornalista Adriano, autore del presunto regime alimentare Life 120, che prometterebbe di vivere fino a 120 anni, curandodiverse patologie. Dopo che qualche settimana fa il Tar aveva confermato una multa da 265.000 euro all’emittente televisiva che divulgava ladel giornalista, accusandolo di agire in modo «pericoloso, creando sfiducia nella medicina tradizionale»,non sembra essersi arreso e scende in campo per «l’attualee sostituirla con persone finalmente capaci e coscienziose». Così avrebbe detto lui stesso nell’atto di costituire il partito nello studio romano del notaio Enzo Becchetti. Quella di ...

