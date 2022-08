Due apertivi a 400 euro, si lamentano per lo scontrino da capogiro: la risposta del titolare (Di sabato 6 agosto 2022) È successo in un bar di Mykonos, in Grecia. Due turisti hanno sbarrato gli occhi quando hanno scoperto il conto del loro pasto. Ben quattrocento euro per due aperitivi. I turisti si sono lamentati molto e hanno lanciato accuse al locale. La risposta del titolare è arrivata pronta. Si è trattato di uno sbaglio? No tutto vero. scontrino da 400 euro per due aperitivi: clienti su tutte le furie I due turisti hanno bevuto due spritz e mangiato qualche dozzina di ostriche. Il conto: 400 euro. I due sono rimasti a bocca aperta. Dal momento del pagamento, Alex e Lindsay, non fanno che accusare il locale. La coppia di inglesi ha precisato di non aver ricevuto alcun menù con i prezzi e di aver visto portare stuzzichini non richiesti al loro tavolo. Leggi anche: Toni Capuozzo, cosa sta ... Leggi su tvzap (Di sabato 6 agosto 2022) È successo in un bar di Mykonos, in Grecia. Due turisti hanno sbarrato gli occhi quando hanno scoperto il conto del loro pasto. Ben quattrocentoper due aperitivi. I turisti si sono lamentati molto e hanno lanciato accuse al locale. Ladelè arrivata pronta. Si è trattato di uno sbaglio? No tutto vero.da 400per due aperitivi: clienti su tutte le furie I due turisti hanno bevuto due spritz e mangiato qualche dozzina di ostriche. Il conto: 400. I due sono rimasti a bocca aperta. Dal momento del pagamento, Alex e Lindsay, non fanno che accusare il locale. La coppia di inglesi ha precisato di non aver ricevuto alcun menù con i prezzi e di aver visto portare stuzzichini non richiesti al loro tavolo. Leggi anche: Toni Capuozzo, cosa sta ...

