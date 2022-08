Davide_4ne : Archiviato a malincuore l'infortunio di Tonali, nessun dramma, il Milan ha già dimostrato di saper sopperire alle a… - leggoit : Dramma sul lago d'#iseo, donna di 54 anni muore annegata. L'allarme lanciato dal marito - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani @AntigoneOnlus: suicidi e caldo, ancora dramma nelle car… - AnnaOrr15 : C'e un padano,Salvini,che ritorna alla carica con lo stretto di Messina.Geniale per il disastro… - Sinnerista : Poca scaramanzia, Jannik al 100% sul cemento vale la Top 5 facile. Non esistono sorteggi facili/difficili nei pross… -

LivornoToday

oggi pomeriggio a Castro,lago d'Iseo , dove una donna straniera di 54 anni , è morta annegata. L'allarme è stato lanciato dal marito, che l'ha vista allontanarsi in acqua e poi sparire nel ...Il cammino in Coppa Italia finisce quindi subito, ma non è certamente un. Rimangono gli ... parabola a giro che supera Nicolas e si schiantasecondo palo. In chiusura di prima frazione il ... Dramma al Calambrone, turista muore alla spiaggia dei cani (ANSA) - LOCARNO, 06 AGO - Desiree Wood, vera camionista sulle strade Usa e creatrice di un'associazione che riunisce le 'truck driver' donne ...Dramma oggi pomeriggio a Castro, sul lago d'Iseo, dove una donna straniera di 54 anni, è morta annegata. L'allarme è stato lanciato dal marito, che l'ha vista allontanarsi in acqua e poi sparire nel t ...