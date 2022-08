Dove vedere Torino-Palermo, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Coppa Italia (Di sabato 6 agosto 2022) Il match Torino-Palermo, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/23, si gioca sabato 6 agosto alle ore 21.15 nello stadio Olimpico di Torino. I siciliani hanno eliminato la Reggiana nel turno preliminare. Le probabili formazioni di Torino-Palermo Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Linetty; Sanabria. All. Juric. Palermo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le Probabili formazioni Milan-Torino, Coppa Italia Stasera la Coppa Italia, tocca a Milan-Torino ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 6 agosto 2022) Il match, valido per i trentaduesimi di finale della2022/23, si gioca sabato 6 agosto alle ore 21.15 nello stadio Olimpico di. I siciliani hanno eliminato la Reggiana nel turno preliminare. Le probabili formazioni di(3-4-2-1): Berisha; Zima, Djidji, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Radonjic, Linetty; Sanabria. All. Juric.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le Probabili formazioni Milan-Stasera la, tocca a Milan-...

