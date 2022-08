"Dov'è... ?". Insigne ridicolizzato negli Usa: quell'urlo dagli spalti | Video (Di sabato 6 agosto 2022) L'esperienza americana di Lorenzo Insigne non è iniziata nel migliore dei modi, anche se avrà tutto il tempo per rifarsi. Dopo i problemi fisici che gli hanno fatto accumulare un ritardo nella condizione atletica e il rigore sbagliato contro il New England a 10 minuti dalla fine (la partita è poi terminata 0-0), l'ex capitano del Napoli ha subito la prima provocazione. Nel corso dell'ultima partita, mentre si apprestava a battere un calcio d'angolo, un tifoso avversario lo ha preso di mira, premendo su un tasto dolente quale è la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di Qatar 2022. “Dov'è la tua Coppa del Mondo?”, gli ha domandato il tifoso, che ha poi sghignazzato. Insigne però non si è fatto coinvolgere, liquidando la questione con un sorriso, per poi tornare immediatamente a concentrarsi sulla partita. Ma dicevamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) L'esperienza americana di Lorenzonon è iniziata nel migliore dei modi, anche se avrà tutto il tempo per rifarsi. Dopo i problemi fisici che gli hanno fatto accumulare un ritardo nella condizione atletica e il rigore sbagliato contro il New England a 10 minuti dalla fine (la partita è poi terminata 0-0), l'ex capitano del Napoli ha subito la prima provocazione. Nel corso dell'ultima partita, mentre si apprestava a battere un calcio d'angolo, un tifoso avversario lo ha preso di mira, premendo su un tasto dolente quale è la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di Qatar 2022. “Dov'è la tua Coppa del Mondo?”, gli ha domandato il tifoso, che ha poi sghignazzato.però non si è fatto coinvolgere, liquidando la questione con un sorriso, per poi tornare immediatamente a concentrarsi sulla partita. Ma dicevamo ...

