Il 6 Agosto 1994 si spense a Lampedusa Domenico Modugno, un famoso cantautore italiano, rimasto nelle menti di generazioni per la sua "Nel blu dipinto di blu". Durante la sua carriera ha composto 230 canzoni, recitato in 38 film, condotto vari programmi televisivi e vinto per ben quattro volte il Festival di Sanremo. Modugno fu uno dei pochi cantanti italiani, insieme a Renato Carosone, ad aver venduto dischi negli Stati Uniti senza averli incisi in lingua inglese. Secondo la SIAE "Nel blu dipinto di blu" è la canzone italiana più eseguita nel mondo dal 1958 ad oggi. Domenico Modugno detto "Mr Volare", il re della musica italiana: biografia "Penso che un sogno così non ritorni mai più/ Mi ...

