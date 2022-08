Di nuovo terrore per Zaporizhzhia. “Un miracolo che non sia esplosa” (Di sabato 6 agosto 2022) La centrale nucleare di Zaporizhzhia torna al centro delle cronache della guerra in Ucraina. La centrale è sotto controllo delle forze russe, ma l’operatore statale ucraino Energoatom ha annunciato che nel sito sono scattate tutte le misure di emergenza ed è stato ordinato lo spegnimento di una parte dell’impianto a seguito degli attacchi che hanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 6 agosto 2022) La centrale nucleare ditorna al centro delle cronache della guerra in Ucraina. La centrale è sotto controllo delle forze russe, ma l’operatore statale ucraino Energoatom ha annunciato che nel sito sono scattate tutte le misure di emergenza ed è stato ordinato lo spegnimento di una parte dell’impianto a seguito degli attacchi che hanno InsideOver.

WOND3RLVND : ora ogni volta che aprirò l'app avrò il terrore di trovarli di nuovo tutti disordinati - Tiziana95627735 : @markorusso69 Ho molti dubbi ed un vero e proprio terrore per quello che l'autunno metterà sul piatto di ognuno di… - Massimi50368101 : @GobboPatrich @BarbaraRaval @borghi_claudio Al momento che mi risulti non serve il Green Pass per spostarsi ne per… - andi_ndr1 : @serracchiani Oltre a seminare terrore, avete qualcos’altro in programma? Ci dite qualcosa di NUOVO! - FProibito : Un virus dopo l'altro, una emergenza dopo l'altra, Paura&Terrore è il nuovo metodo di governare Ora è iniziata un'e… -