Del Genio al Napoli: “Siamo sicuri che i veri amici dicono sempre bravo?” (Di sabato 6 agosto 2022) Paolo Del Genio interviene sulla comunicazione del Napoli, che non è sempre di altissimo livello. Nella giornata di ieri si è alzato un altro polverone di polemiche per le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis a Manuel Parlato a Canale 21, a cui ha negato l’intervista, utilizzando frasi poco piacevoli. Che la comunicazione del Napoli abbia delle lacune è chiaro oramai da tempo, visto che De Laurentiis riesce ad essere aspramente attaccato, passando per la parte del torto, anche quando dice delle verità. Come nel caso dei giocatori africani, concetto che poteva essere declinato in tantissimi modi, perché tutti hanno avuto da ridire sul fatto che la Coppa d’Africa si giochi a gennaio, ma è stato espresso con toni e parole da bocciare nettamente. Ma di esempi ce ne sarebbero tanti da fare, come ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022) Paolo Delinterviene sulla comunicazione del, che non èdi altissimo livello. Nella giornata di ieri si è alzato un altro polverone di polemiche per le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis a Manuel Parlato a Canale 21, a cui ha negato l’intervista, utilizzando frasi poco piacevoli. Che la comunicazione delabbia delle lacune è chiaro oramai da tempo, visto che De Laurentiis riesce ad essere aspramente attaccato, passando per la parte del torto, anche quando dice delletà. Come nel caso dei giocatori africani, concetto che poteva essere declinato in tantissimi modi, perché tutti hanno avuto da ridire sul fatto che la Coppa d’Africa si giochi a gennaio, ma è stato espresso con toni e parole da bocciare nettamente. Ma di esempi ce ne sarebbero tanti da fare, come ...

