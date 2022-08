Decreto Bis: Ecco tutti gli aiuti veri alle famiglie (Di sabato 6 agosto 2022) L’obiettivo principale adesso è quello di tutelare i redditi di famiglie, imprese e lavoratori, questo il provvedimento, che vale complessivamente 17 miliardi per tutelare le famiglie ma anche le imprese. Resta al 5% l’Iva sul gas, si amplia la platea dei destinatari del bonus sociale per luce e gas, sospesa fino a ottobre la possibilità L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 6 agosto 2022) L’obiettivo principale adesso è quello di tutelare i redditi di, imprese e lavoratori, questo il provvedimento, che vale complessivamente 17 miliardi per tutelare lema anche le imprese. Resta al 5% l’Iva sul gas, si amplia la platea dei destinatari del bonus sociale per luce e gas, sospesa fino a ottobre la possibilità L'articolo proviene da Leggilo.org.

GiuseppeConteIT : Ovviamente il @Mov5Stelle ieri ha appoggiato il Decreto aiuti bis per tamponare i rincari, gli aumenti della benzin… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Decreto legge aiuti bis, la conferenza stampa del premier Mario Draghi #ANSA - fattoquotidiano : Un paio di articoli nel decreto Aiuti bis, quello approvato l’altrieri, possono davvero trasformare l’Italia in una… - rossomille : RT @Daline_Di_99: Lo hanno chiamato decreto aiuti bis perché elemosina pareva brutto. Lavoratori: 6€ lordi mese x 6 mesi per chi guadagna 8… - infoitinterno : Nuovo bonus 200 euro decreto Aiuti bis: a chi spetta, quando arriva e come richiederlo -