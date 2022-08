sportli26181512 : De Ketelaere pronto al debutto: giocherà l'ultimo quarto d'ora contro il Vicenza: De Ketelaere pronto al debutto: g… - OdeonZ__ : De Ketelaere pronto al debutto: giocherà l'ultimo quarto d'ora contro il Vicenza - Gazzetta_it : #DeKetelaere pronto al debutto: giocherà l'ultimo quarto d'ora contro il Vicenza. #Milan - Milannews24_com : De Ketelaere pronto all’esordio: «Non vedo l’ora di scendere in campo» - aireemilan : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN DE KETELAERE: 'MI PIACE MOLTO LA PASSIONE DEI TIFOSI IL LAVORO A MILANELLO È PIÙ INTENSO MA SONO PRONTO' #Sk… -

Vicenza - Milan in tre motivi. Il debutto di De, un Messias sempre più on fire e il solito Adli, bramoso di far vedere a tutti cosa sa fare. Alle 19 i rossoneri scenderanno in campo al Romeo Menti contro i veneti. Tra curiosità, qualità ...... 5 agosto 2022 " Da alcuni giorni è ufficialmente iniziata l'avventura di Charles Decon ... Ora èa mettersi in gioco: "Amo la passione dei tifosi, giochiamo per loro. Mi sento... De Ketelaere sull'esordio: «Non vedo l'ora di scendere in campo» Milan, questa sera i ragazzi di Pioli scenderanno in campo contro il Vicenza, sfida in programma alle ore 19. Come per tutte le amichevole di questa pre-season, il match sarà trasmesso in diretta su S ...Arriva dal Belgio quello che i tifosi del Milan sognano sarà il nuovo Kakà. Capello biondo perfettamente in ordine, viso pulito che mostra tutti i suoi 21 ...