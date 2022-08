tvdellosport : VICENZA ?? MILAN 1-4 AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO Ben cinque reti nei primi 45’ del “Menti”. Alle reti di Rolfini e L… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, il primo giorno in rossonero di #DeKetelaere - sportli26181512 : De Ketelaere, il primo assaggio di Milan è intrigante: domani già in campo di nuovo: De Ketelaere, il primo assaggi… - acmilan_zone : RT @tvdellosport: VICENZA ?? MILAN 1-4 AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO Ben cinque reti nei primi 45’ del “Menti”. Alle reti di Rolfini e Leao si… - Gazzetta_it : #DeKetelaere, il primo assaggio di #Milan è intrigante: domani in campo di nuovo -

Stefano Pioli è stato di parola: aveva promesso 15 minuti di gioco a Charles Dee ha mantenuto quanto annunciato. Il belga ha guardato gran parte dell'amichevole di Vicenza accanto ad Adli, seduto in panchina: poi, alla mezz'ora della ripresa, s'è alzato e ha ricevuto ...Il poker in autogol di Dalmonte chiude iltempo. Anche sull'altra corsia la velocità è buona: Messias, tra i protagonisti del precampionato, conferma le sensazioni. E anche Diaz c'è: cerca di ...Vicenza - Milan highlights: gran vittoria per gli uomini di Pioli in amichevole, prima presenza per De Ketelaere ...Il centrocampista si fa male da solo poco dopo l'intervallo., Leao trascinatore, bene Diaz e Theo Hernandez Ci sono casi nei quali non si può «festeggiare» una vittoria. Ed è quello del Milan (gioca c ...