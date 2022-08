sportli26181512 : De Jong conteso da Chelsea e Manchester United: novità sul Barcellona: Sirene inglesi per Frenkie de Jong, conteso… -

Calcio mercato web

...tra l'altro ai bianconeri. Calciomercato Juve, devicino al Manchester United Frenkie de©LaPresseIl calciatore in questione è Frenkie de, in uscita dal Barcellona e in ......di Mosca ha condotto esercitazioni militari con tremila uomini intorno all'arcipelago. Un ... Fattore che potrebbe alzare le tensioni non solo con il regime di Kim- un, ma anche con Pechino. Juventus, offerta monstre per De Jong: 85 milioni - CalciomercatoWeb.it - News di calciomercato La Juventus per il centrocampo sogna Frenkie De Jong del Barcellona e arriva l'offerta monstre da 85 milioni di euro ...