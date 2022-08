Damsgaard, cessione sempre vicina. Limati gli ultimi dettagli (Di sabato 6 agosto 2022) Ecco tutti i dettagli stilati dall’agente per quanto riguarda la cessione del giocatore della Sampdoria Damsgaard al Bretford Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, si stanno stilando gli ultimi dettagli sulla trattativa Mikkel Damsgaard. Sia la Sampdoria che il Brentford hanno trovato l’accordo anche con l’agente su alcune clausole. L’ufficialità arriverà a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Ecco tutti istilati dall’agente per quanto riguarda ladel giocatore della Sampdoriaal Bretford Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, si stanno stilando glisulla trattativa Mikkel. Sia la Sampdoria che il Brentford hanno trovato l’accordo anche con l’agente su alcune clausole. L’ufficialità arriverà a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Sampdoria tutto fermo per la cessione di Damsgaard - #Sampdoria #tutto #fermo #cessione - sportli26181512 : Sampdoria, tutto fermo per la cessione di Damsgaard: Tutto fermo per Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdor… - CharleyBonner5 : RT @SampNews24: #Damsgaard-#Brentford, l’agente ostacola la cessione: il motivo - SampNews24 : #Damsgaard-#Brentford, l’agente ostacola la cessione: il motivo - CalcioNews24 : Cifre e dettagli della cessione di #Damsgaard da parte della #Sampdoria ?? -