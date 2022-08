Dalla presenza militare alla guerra del gas, fino allo sport: la strategia di Erdogan per diventare il grande leader del mondo islamico (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo le nuove fiammate in Siria e a seguito del ruolo di mediatore che si sta ritagliando nella crisi del grano, Recep Tayyip Erdogan aspira a diventare leader del mondo islamico. Il presidente turco punta così a capitalizzare in maniera organica le influenze regionali del suo paese in Nord Africa, Medio Oriente, Caucaso e parti dell’Europa orientale ed è diventato sempre più aggressivo in altre aree sensibili come il nord Iraq, la Libia, la Grecia e Cipro. Ma il problema resta la relazione con la Russia, anche per il tramite tedesco. Influenze e obiettivi Dal momento che le attenzioni della comunità internazionale sono rivolte al versante ucraino, Ankara ha gioco facile per proseguire nella sua strategia invasiva in Siria e nel Mediterraneo orientale. Per questa ragione ha inviato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo le nuove fiammate in Siria e a seguito del ruolo di mediatore che si sta ritagliando nella crisi del grano, Recep Tayyipaspira adel. Il presidente turco punta così a capitalizzare in maniera organica le influenze regionali del suo paese in Nord Africa, Medio Oriente, Caucaso e parti dell’Europa orientale ed è diventato sempre più aggressivo in altre aree sensibili come il nord Iraq, la Libia, la Grecia e Cipro. Ma il problema resta la relazione con la Russia, anche per il tramite tedesco. Influenze e obiettivi Dal momento che le attenzioni della comunità internazionale sono rivolte al versante ucraino, Ankara ha gioco facile per proseguire nella suainvasiva in Siria e nel Mediterraneo orientale. Per questa ragione ha inviato ...

