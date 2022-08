Dal nero al grigio. Guardare Meloni senza paraocchi (Di sabato 6 agosto 2022) Per un decennio è stata populista, sovranista, parafascista. Ora sta con le élite, le banche e le strutture sovranazionali. Più Draghi e Biden, meno Orbán e Trump. L’ambiguità è evidente, ma quanto è pigro e vacuo opporle l’ammucchiata antifascista a zero idee? Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 agosto 2022) Per un decennio è stata populista, sovranista, parafascista. Ora sta con le élite, le banche e le strutture sovranazionali. Più Draghi e Biden, meno Orbán e Trump. L’ambiguità è evidente, ma quanto è pigro e vacuo opporle l’ammucchiata antifascista a zero idee?

_Nico_Piro_ : #5agosto a proposito di #pace e come si costruisce. Questa è la posizione della Razoni, un cargo che trasporta in d… - Agenzia_Ansa : Zelensky sul Mar Nero: 'Pronti a esportare, prima nave con carico di grano'. Il presidente ucraino supervisiona le… - 2021Roar : @chiaraover @Nero_Tulip @colorARTillery @Tremar61 @VivianaDesio Sicchè, ad esempio, oggi la mia tassazione è circa… - SCaiazzo4 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE??????????Silvana?? 339 4765657??Martina (gattina chiara),ritrovata chiusa in un tombino. Martino (gattino bianco e nero… - _piangoaltecno_ : RT @zampa_qua: ATTENZIONE??????????Silvana?? 339 4765657??Martina (gattina chiara),ritrovata chiusa in un tombino. Martino (gattino bianco e nero… -