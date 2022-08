Da giovane promessa della Fiorentina a escort: la triste parabola finisce in tribunale (Di sabato 6 agosto 2022) Considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile della Fiorentina, il è finito a fare l’escort: la triste storia. Nato a Firenze da genitori marocchini, Idriss Ben Moussa coltiva sin da bambino il sogno di diventare un calciatore professionista. Le possibilità ci sono, visto che il ragazzo ha talento da vendere e la Fiorentina decide di puntare su di lui. Qualche anno fa il giovane veniva considerato il gioiello della under 17 e di lui si diceva un gran bene in tutta Italia, tanto che era entrato a far parte della nazionale italiana di categoria. Quelle potenzialità, però, non si sono sviluppate come si credeva e dopo aver fatto spola per anni tra il settore giovanile viola e quello del Pisa, nel 2019 (a 18 anni) ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 agosto 2022) Considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile, il è finito a fare l’: lastoria. Nato a Firenze da genitori marocchini, Idriss Ben Moussa coltiva sin da bambino il sogno di diventare un calciatore professionista. Le possibilità ci sono, visto che il ragazzo ha talento da vendere e ladecide di puntare su di lui. Qualche anno fa ilveniva considerato il gioiellounder 17 e di lui si diceva un gran bene in tutta Italia, tanto che era entrato a far partenazionale italiana di categoria. Quelle potenzialità, però, non si sono sviluppate come si credeva e dopo aver fatto spola per anni tra il settore giovanile viola e quello del Pisa, nel 2019 (a 18 anni) ...

