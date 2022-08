Da calciatore a escort: arrestato per rapina il 21enne Idriss Ben Moussa (Di sabato 6 agosto 2022) Idriss Ben Mousse, 21 anni, ex calciatore della Fiorentina e presunto escort è stato arrestato con l’accusa di rapina. È successo giovedì, 4 agosto, nel quartiere Parioli di Roma quando Mousse ha tentato di derubare un cliente durante un incontro a pagamento. I due si erano incontrati su un sito d’incontri. Mousse vive a Firenze, ma quel giorno ha preso il treno e ha raggiunto la Capitale. Secondo quanto emerso, da subito il clima era teso, tanto che la prestazione, dal valore di 100 euro, è saltata. I due sono così tornati in macchina, ma qui l’ex calciatore nota una busta nel cruscotto con dentro mille euro, delle cuffie dell’iPhone e un orologio Rolex. La dinamica della rapina Ben Mousse chiede al ragazzo di comprargli delle sigarette e, quando lo vede ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022)Ben Mousse, 21 anni, exdella Fiorentina e presuntoè statocon l’accusa di. È successo giovedì, 4 agosto, nel quartiere Parioli di Roma quando Mousse ha tentato di derubare un cliente durante un incontro a pagamento. I due si erano incontrati su un sito d’incontri. Mousse vive a Firenze, ma quel giorno ha preso il treno e ha raggiunto la Capitale. Secondo quanto emerso, da subito il clima era teso, tanto che la prestazione, dal valore di 100 euro, è saltata. I due sono così tornati in macchina, ma qui l’exnota una busta nel cruscotto con dentro mille euro, delle cuffie dell’iPhone e un orologio Rolex. La dinamica dellaBen Mousse chiede al ragazzo di comprargli delle sigarette e, quando lo vede ...

