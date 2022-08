Crosetto: “Il centrodestra eviti facili promesse. Vogliamo andare al governo per recuperare il senso delle istituzioni” (Di sabato 6 agosto 2022) “Un limite del centrodestra? Affrontare la campagna elettorale come se vivessimo nel 1990 o nel 2000”: Intervistato oggi dal direttore del Foglio, il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, parla di alcuni errori che il centrodestra di governo dovrebbe evitare. “Qualcuno nel centrodestra non ha capito bene in che contesto viviamo e affronta la campagna elettorale come se vivesse nel 1990 o nel 2000. Non si può pensare di promettere, promettere e promettere. Non si può pensare, dopo tutto quello che abbiamo visto, di governare con gli slogan, promettendo più debito pubblico, promettendo cose che non si possono realizzare. La politica è in una fase nuova. Non la definirei della responsabilità, la definirei, semmai, dello studio, del lavoro, della necessità di farsi in quattro per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) “Un limite del? Affrontare la campagna elettorale come se vivessimo nel 1990 o nel 2000”: Intervistato oggi dal direttore del Foglio, il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido, parla di alcuni errori che ildidovrebbe evitare. “Qualcuno nelnon ha capito bene in che contesto viviamo e affronta la campagna elettorale come se vivesse nel 1990 o nel 2000. Non si può pensare di promettere, promettere e promettere. Non si può pensare, dopo tutto quello che abbiamo visto, di governare con gli slogan, promettendo più debito pubblico, promettendo cose che non si possono realizzare. La politica è in una fase nuova. Non la definirei della responsabilità, la definirei, semmai, dello studio, del lavoro, della necessità di farsi in quattro per ...

Crudeli45198835 : RT @claudiocerasa: Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda… - grotondi : RT @claudiocerasa: Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda… - ZapparoliTW : RT @claudiocerasa: Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda… - PaoloRovis : RT @claudiocerasa: Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda… - davidefent : RT @claudiocerasa: Cosa vuol dire un patto con gli avversari. Che fine farà il Pnrr? Che futuro c’è per Draghi? Che posto c’è per l’agenda… -