Croazia | pullman di pellegrini polacchi diretti a Medjugorje esce di strada e si ribalta | almeno 12 morti e 31 feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Sonododici le vittime dell’incidentele avvenuto questa mattina su un’autoa nord di Zagabria: unpolacco, carico dia Medjugorie, in Bosnia-Erzegovina, è uscito fuoried è finito in una scarpatandosi. Undici passeggeri sonosul colpo, il dodicesimo è deceduto in un ospedale di Zagabria. Altre 31 persone sono rimaste ferite, molte delle quali sono in condizioni gravi. Sul, partito ieri da una cittadina nei pressi di Varsavia, c’erano 43 persone, inclusi due conducenti. Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incidente ma l’ipotesi più accreditata è quella del colpo di sonno di uno dei conducenti: l’uomo ha perso il controllo del mezzo ...