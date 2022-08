Covid, un guarito su otto ha sintomi a lungo termine: ecco di cosa si tratta (Di sabato 6 agosto 2022) Covid, “Un guarito su otto ha sintomi a lungo termine”, questa l’ultima stima, la più affidabile, pubblicata su The Lancet. Si parla spesso di Long Covid, quindi di tutti quei sintomi che permangono o che sono conseguenze del virus. sintomi che colpiscono non solo il fisico ma anche, e soprattutto, la mente. Leggi anche: Allarme Long Covid, casi in aumento con Omicron. Chi è a rischio, quali sono i sintomi Lo studio olandese La ricerca è stata fatta da scienziati olandesi che hanno potuto appurare che, appunto, sono tantissimi i pazienti, guariti, che manifestano ancora sintomi legati al Covid. Tra i tanti, parliamo di quelli più comuni come perdita di gusto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022), “Unsuha”, questa l’ultima stima, la più affidabile, pubblicata su The Lancet. Si parla spesso di Long, quindi di tutti queiche permangono o che sono conseguenze del virus.che colpiscono non solo il fisico ma anche, e soprattutto, la mente. Leggi anche: Allarme Long, casi in aumento con Omicron. Chi è a rischio, quali sono iLo studio olandese La ricerca è stata fatta da scienziati olandesi che hanno potuto appurare che, appunto, sono tantissimi i pazienti, guariti, che manifestano ancoralegati al. Tra i tanti, parliamo di quelli più comuni come perdita di gusto e ...

