Covid Toscana: 10 morti, oggi 6 agosto, e 1.777 nuovi contagi (Di sabato 6 agosto 2022) Anche oggi molti decessi , sono 10 : 5 uomini e 5 donne con un'età media di 85,1 anni, In Toscana non cessa la mortalità fra gli anziani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 agosto 2022) Anchemolti decessi , sono 10 : 5 uomini e 5 donne con un'età media di 85,1 anni, Innon cessa la mortalità fra gli anziani L'articolo proviene da Firenze Post.

antonioserani1 : RT @pablitam89: Causa Covid sono costretta a rinunciare ai due concerti in Toscana di #ErmalMeta ?? Pertanto, vendo: - 1 Biglietto per Gav… - GazzChianti : COVID-19 - Scende anche oggi la pressione ospedaliera nei reparti Covid della Toscana. Gli attualmente positivi son… - GazzChianti : COVID-19 - I nuovi positivi al Covid-19 in Toscana anche oggi sotto quota 2mila: 43 nei nostri comuni. Nel Chianti… - _collenews : COVID: OGGI IN TOSCANA 1.777 NUOVI CASI POSITIVI I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto a ieri. I guariti cresco… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Toscana, 1.777 contagi e 10 morti: bollettino 6 agosto: (Adnkronos) - I dati della Regione -