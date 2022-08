Covid, stop alle mascherine a scuola ma servono impianti di aerazione (Di sabato 6 agosto 2022) - Basta anche con il distanziamento ed entrate scaglionate. Le regole valgono per tutti, dai 6 ai 19 anni Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 agosto 2022) - Basta anche con il distanziamento ed entrate scaglionate. Le regole valgono per tutti, dai 6 ai 19 anni

Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - Agenzia_Ansa : Francia: stop alle misure anti Covid alle frontiere. Spunta l'influenza aviaria nel nord del Paese. Parigi chiede '… - GranozioRanieri : Vaccini Covid. Stop a consegne di AstraZeneca e Johnson & Johnson per almeno un mese - Quotidiano Sanità… - Marghe94075366 : @biif In 4 non vacc,ripreso dopo 20 mesi il covid,tutti con un mal di gola. Stop,fine della storia - signordominic : Però tutti a dare contro a quella che usciva uguale col covid perche tanto sti cazzi dei vecchi, lei aveva detto pu… -