(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Insono 1.777 i nuovida coronavirus registrati, 62022, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.777 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa.si registrano 10 decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 85,1 anni.sono stati eseguiti 1.723 tamponi molecolari e 11.370 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono88.268, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in più). Complessivamente, 87.645 persone sono in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 1.251.788 (2.789 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Dall’inizio dell’epidemia sono ...

SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Tasso di positività al 17,1%. Ancora 175 morti. LIVE - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - vivereitalia : Covid oggi Toscana, 1.777 contagi e 10 morti: bollettino 6 agosto - daniele_frigeri : RT @CeSPI_Roma: ??A quasi due anni e mezzo dall’inizio della pandemia da #COVID-19, è oggi possibile fornire alcune informazioni di sintesi… - valterpianezzi : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Intervista a tutto campo a @maxromeoMB: -strategie Covid -programmi economici e prossima legge d… -

Sky Tg24

Washington determinata ad agire in modo responsabile per evitare una crisi: lo ha dettoil segretario di Stato Usa, Antony Blinken, riferendosi a Taiwan. Blinken si trova a in visita ...ilIl ministero dell'Istruzione ha reso note le attese indicazioni strategiche per limitare la diffusione dell'infeziione da- 19 in ambito scolastico . Sebbene il documento precisi che adnon è possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; e che pertanto non è possibile ... Covid, le notizie di oggi. Iss: "Reinfezioni in lieve aumento al 13%". LIVE In Toscana sono 1.350.544 i casi di positività al Coronavirus, 1.777 in più rispetto a ieri (401 confermati con tampone molecolare e 1.376 da test rapido antigenico), lo 0,1% in più rispetto al totale ...Il turismo in Italia è ripartito e a popolare spiagge, borghi e città d'arte della Penisola sono tornati anche gli stranieri .