Covid oggi Sardegna | 848 contagi e 7 morti | bollettino 6 agosto

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, sabato 6, 848 ulteriorida coronavirus (di cui 753 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4550 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (dato invariato rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 163 (-5). 24968 sono i casi di isolamento domiciliare (-1682). Si registrano 7 decessi: tre donne di 71, 76 e 84 anni, quattro uomini di 61, 64, 78 e 88, residenti nella provincia di Sassari. Lo comunica la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

