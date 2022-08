Covid, oggi nel Lazio 2800 nuovi casi e 7 decessi: il bollettino aggiornato (Di sabato 6 agosto 2022) Covid, Lazio. Continua il monitoraggio dei casi Covid nella Regione Lazio, soprattutto in vista di un eventuale prossimo aumento dei contagi per la stagione autunnale. Ecco il bollettino per oggi, sabato 6 agosto. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto le prime vaccinazioni: ecco chi deve farlo e quali regioni a rischio I casi Covid di oggi nel Lazio 2800 casi (sabato scorso 3842) -41 ricoveri -2 terapie intensive 7 morti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022). Continua il monitoraggio deinella Regione, soprattutto in vista di un eventuale prossimo aumento dei contagi per la stagione autunnale. Ecco ilper, sabato 6 agosto. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto le prime vaccinazioni: ecco chi deve farlo e quali regioni a rischio Idinel(sabato scorso 3842) -41 ricoveri -2 terapie intensive 7 morti su Il Corriere della Città.

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - MiminoRICCIARDI : Bollettino Covid Basilicata, i dati di oggi - Open_gol : ?? I dati di oggi del bollettino sulla pandemia in Italia - Luxgraph : Covid in Italia, il bollettino di oggi 6 agosto: 35.004 nuovi casi e 158 morti #corriere #news #2022 #italy #world… - Giulia8976 : @cris_cersei Come l’AIDS inizialmente era circoscritto ai gay, poi si è trasferito a tutti. Per il Covid si è scate… -