Covid oggi Italia, 35.004 contagi e 158 morti: bollettino 6 agosto 2022 (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 35.004 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 158 i morti che portano a 173.062 le vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 229.180 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore (223.852 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 15,3% (17,1% ieri). In calo i ricoveri (-374 rispetto a ieri per un totale di 9.023) e le terapie intensive (-15 rispetto a ieri per un totale di 336). Sono 1.105.458 le persone attualmente positive (-41.721) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 35.004 ida coronavirus in, 5, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 158 iche portano a 173.062 le vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione delo. Sono 229.180 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore (223.852 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 15,3% (17,1% ieri). In calo i ricoveri (-374 rispetto a ieri per un totale di 9.023) e le terapie intensive (-15 rispetto a ieri per un totale di 336). Sono 1.105.458 le persone attualmente positive (-41.721) e ...

SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Tasso di positività al 17,1%. Ancora 175 morti. LIVE - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - telodogratis : Covid oggi Lazio, 2.799 casi e 7 decessi. A Roma 1.343 contagi - telodogratis : Covid oggi Italia, 35.004 contagi e 158 morti: bollettino 6 agosto 2022 - fattoquotidiano : Confcommercio ha diffuso oggi un rapporto da cui emerge una piena ripresa per il turismo straniero in Italia -