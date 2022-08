Covid, oggi 158 morti, il 6 agosto 2021: 24. Nel 2020 solo 6. “Sono curati male o contati male” (Di sabato 6 agosto 2022) Sono 35.004 i nuovi casi di Covid (38.219 ieri) e 158 i morti (175 ieri) che portano a 173.062 le vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Numeri che fanno impressione, visto che il raffronto tra i bollettini Covid dello stesso giorno di un anno fa e del 2020 segna un impressionante aumento dei decessi. Nell’ultima settimana i decessi Sono stati 1.022, cioè 146 di media al giorno. Secondo i dati della Johns Hopkins University, oltre il 50% in più della Germania. Bollettino Covid 6 agosto 2020: appena 6 morti Prendiamo i dati del primo bollettino Covid di esattamente due anni fa: secondo i dati del ministero della Salute, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022)35.004 i nuovi casi di(38.219 ieri) e 158 i(175 ieri) che portano a 173.062 le vittime dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Numeri che fanno impressione, visto che il raffronto tra i bollettinidello stesso giorno di un anno fa e delsegna un impressionante aumento dei decessi. Nell’ultima settimana i decessistati 1.022, cioè 146 di media al giorno. Secondo i dati della Johns Hopkins University, oltre il 50% in più della Germania. Bollettino: appena 6Prendiamo i dati del primo bollettinodi esattamente due anni fa: secondo i dati del ministero della Salute, ...

