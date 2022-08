Covid, news. Bollettino: 35.004 nuovi casi e 158 morti. Tasso di positività al 15,3%. LIVE (Di sabato 6 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono 229.180. Calano i ricoveri ordinari (-374) e le terapie intensive (-15). La percentuale di reinfezioni da Covid 19, sul totale dei casi segnalati, risulta in leggero aumento: è al 13%. Nel mondo, il numero di infezioni settimanali registrate tra il 25 e il 31 luglio è diminuito del 9% a circa 6,5 milioni Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono 229.180. Calano i ricoveri ordinari (-374) e le terapie intensive (-15). La percentuale di reinfezioni da19, sul totale deisegnalati, risulta in leggero aumento: è al 13%. Nel mondo, il numero di infezioni settimanali registrate tra il 25 e il 31 luglio è diminuito del 9% a circa 6,5 milioni

repubblica : L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT, tredici tesserati sono positivi al Covid - repubblica : Cina, focolaio Covid in città-resort. Bloccati 80mila turisti: potranno partire solo dopo 5 test negativi in 7 gior… - ge_group : RT @repubblica: L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - miketanzania : RT @marion93585145: NON È VERO I DOTTORI E I SANITARI SONO PERSONE COME LE ALTRE CHE QUINDI POSSONO ESSERE CORROTTE E CRIMINALI! E LA GESTI… -