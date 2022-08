Covid, le notizie. Bollettino: 38.219 casi e 175 morti. Tasso di positività al 17,1% (Di sabato 6 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 223.852 tamponi. In calo ricoveri ordinari (-337) e terapie intensive (-11). Speranza: "I dati migliorano ma serve proteggere ancora i fragili. Continuare la campagna vaccinale". Sileri a Sky TG24: "In autunno virus rialzerà la testa". Continua la crescita della la sottovariante Omicron 5 in Italia, che sfiora l'87% contro l'86% della rilevazione di una settimana fa. Ferma a un caso la sottovariante 'Centaurus'. Ancora in crescita le reinfezioni, oltre il 13% Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 223.852 tamponi. In calo ricoveri ordinari (-337) e terapie intensive (-11). Speranza: "I dati migliorano ma serve proteggere ancora i fragili. Continuare la campagna vaccinale". Sileri a Sky TG24: "In autunno virus rialzerà la testa". Continua la crescita della la sottovariante Omicron 5 in Italia, che sfiora l'87% contro l'86% della rilevazione di una settimana fa. Ferma a un caso la sottovariante 'Centaurus'. Ancora in crescita le reinfezioni, oltre il 13%

