Covid Italia, Iss: reinfezioni in lieve aumento al 13% (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid 19, sul totale dei casi segnalati, risulta pari al 13%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (12,7%). E’ quanto emerge dal Report settimanale esteso dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica per la settimana che va dal 25 al 31 luglio. Dal 24 agosto 2021 al 3 agosto 2022 sono stati segnalati 921.736 casi di reinfezione, pari a 5,6% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Al 3 agosto sono state somministrate, complessivamente, 139.776.812 dall’inizio della campagna vaccinale, avviata il 27 dicembre 2020. Di queste 47.315.932 sono prime dosi, 49.951.565 seconde (o uniche dosi), 40.618.345 terze dosi e 1.890.970 quarte dosi. Il tasso di incidenza dell’infezione da Covid 19, ovvero ... Leggi su italiasera (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Nell’ultima settimana la percentuale dida19, sul totale dei casi segnalati, risulta pari al 13%, in leggerorispetto alla settimana precedente (12,7%). E’ quanto emerge dal Report settimanale esteso dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica per la settimana che va dal 25 al 31 luglio. Dal 24 agosto 2021 al 3 agosto 2022 sono stati segnalati 921.736 casi di reinfezione, pari a 5,6% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Al 3 agosto sono state somministrate, complessivamente, 139.776.812 dall’inizio della campagna vaccinale, avviata il 27 dicembre 2020. Di queste 47.315.932 sono prime dosi, 49.951.565 seconde (o uniche dosi), 40.618.345 terze dosi e 1.890.970 quarte dosi. Il tasso di incidenza dell’infezione da19, ovvero ...

sole24ore : Covid, Sileri: “Non sono previste chiusure e mascherine a scuola, il green pass non serve più” - Il Sole 24 ORE… - GiovaQuez : Sen. Granato (Ancora Italia): 'Un virus quello del #Covid_19 non letale a differenza dei vaccini che continuano a f… - fattoquotidiano : Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7… - Aj06544337 : RT @ImolaOggi: COVID, il fallimento di Speranza - Italia prima per numero di morti (con circa il 90% di inoculati). Il nostro Paese ha nume… - RenataMontresor : RT @tdrclaudio: La Meloni dice al mondo che sara la prima donna premier in Italia. Dopo il Covid un altro flagello. -