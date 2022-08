Covid in Italia, il bollettino del 6 agosto: 35.004 nuovi casi e 158 morti (Di sabato 6 agosto 2022) Il tasso di positività è al 15,3%, in calo rispetto al 17,1% di ieri. Iss: la percentuale di reinfezioni sale al 13,1% (+0,4%). Quarte dosi vicine ai 2 milioni da inizio campagna Leggi su repubblica (Di sabato 6 agosto 2022) Il tasso di positività è al 15,3%, in calo rispetto al 17,1% di ieri. Iss: la percentuale di reinfezioni sale al 13,1% (+0,4%). Quarte dosi vicine ai 2 milioni da inizio campagna

