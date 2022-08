Covid in Campania, 3246 positivi su 18301 test: 3 decessi nelle ultime 48 ore (Di sabato 6 agosto 2022) Sono 3246 i positivi del giorno al Covid in Campania su 18301 test effettuati, per un indice di contagio pari al 16,67%, in calo rispetto al dato registrato ieri del 18,20%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 22 (-1 su ieri). In calo anche quelli di degenza: ora sono 519 (- 24 rispetto ai 543 di ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) Sonodel giorno alinsueffettuati, per un indice di contagio pari al 16,67%, in calo rispetto al dato registrato ieri del 18,20%. Tre i48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 22 (-1 su ieri). In calo anche quelli di degenza: ora sono 519 (- 24 rispetto ai 543 di ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

reportrai3 : ??L'emergenza Covid è finita ma la sanità resta in stato di emergenza. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1… - Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - cronista73 : Covid, in Campania l’indice scende al 16,6%: calano i contagi e i ricoveri - cronista73 : Covid, in Campania l’indice scende al 16,6%: calano i contagi e i ricoveri - ANSACampania : Covid: Campania; contagi in calo, tre i decessi -