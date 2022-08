infoitsalute : Covid: 35.004 contagiati, 158 le vittime. Tasso al 15,3% - glooit : Covid: 35.004 contagiati, 158 le vittime. Tasso al 15,3% leggi su Gloo - fisco24_info : Covid oggi Italia, 35.004 contagi e 158 morti: bollettino 6 agosto 2022: (Adnkronos) - Numeri e dati covid - region… - Italpress : Covid, 35.004 nuovi casi e 158 morti nelle ultime 24 ore - italiaserait : Covid oggi Italia, 35.004 contagi e 158 morti: bollettino 6 agosto 2022 -

in Italia: i dati del 6 agosto 2022 Roma, 6 agosto 2022 - Sono 35.i nuovi contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati riportati nel bollettino del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 38.219. Le vittime sono 158 , ...Sono 35.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 38.219. Le vittime sono 158, in calo rispetto alle 175 di ieri. Il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Sono 35.004 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 38.219. Le vittime sono 158, in calo rispetto alle 175 di ...