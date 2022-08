(Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 35.004 ipositivi alin Italia, su un totale di 229.180 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano report diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza. Sono 158 i, per un totale di 173.062 172.904 decessi da inizio pandemia. Le terapie intensive sono 351, 11 meno di ieri, mentre sono 9.023, 374 in meno di ieri i ricoveri ordinari. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

IlModeratoreWeb : Covid, 35.004 nuovi casi e 158 morti nelle ultime 24 ore - - palermo24h : Covid, 35.004 nuovi casi e 158 morti nelle ultime 24 ore - News24_it : Covid, news. Bollettino: 35.004 nuovi casi e 158 morti. Tasso di positività al 15,3%. LIVE - Sky Tg24 - telodogratis : Covid oggi Italia, 35.004 contagi e 158 morti: bollettino 6 agosto 2022 - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid, ultime notizie. In Italia 35.004 nuovi casi (- 29,4% su base settimanale) e 158 morti: I dati del ministero della… -

Il bollettino in Italia Sono 35.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 38.219. Le vittime sono 158, in ...di Paola Caruso I dati di sabato 6 agosto. Il tasso di positività scende al 15,3% con 229.180 tamponi. Ricoveri: - 374. Terapie intensive: - 15 Sono 35.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 38.219, qui il bollettino). Sale così ad almeno 21.286.771 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I dati Covid regionali e provinciali e lo sguardo alla situazione nell'intero paese. La Sicilia è quarta per contagi in Italia ...