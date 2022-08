Così Europa e Asia rischiano di scontrarsi per l’approvvigionamento di gas (Di sabato 6 agosto 2022) L’inverno sta arrivando e non c’è più molto tempo prima che tutti i problemi sull’approvvigionamento di gas mostrino i loro effetti. I continui tagli ai rifornimenti da parte della Russia costringono i Paesi europei a colmare il vuoto nelle loro riserve con il gas naturale liquefatto (Gnl), vista l’impossibilità di sostituire per interno le quote di gas russo con quello proveniente da altri Paesi. Il Gnl è un gas che viene reso liquido in modo che possa occupare un volume ridotto rispetto alla forma gassosa, e Così può facilmente essere trasportato via mare. La maggior domanda di gas naturale liquefatto si scontrerà con quella dei Paesi Asiatici, in particolare Corea del Sud e Giappone, cioè il secondo e il terzo maggior importatore di questo combustibile al mondo, che stanno facendo scorte per l’inverno come ogni anno. «La battaglia ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 agosto 2022) L’inverno sta arrivando e non c’è più molto tempo prima che tutti i problemi suldi gas mostrino i loro effetti. I continui tagli ai rifornimenti da parte della Russia costringono i Paesi europei a colmare il vuoto nelle loro riserve con il gas naturale liquefatto (Gnl), vista l’impossibilità di sostituire per interno le quote di gas russo con quello proveniente da altri Paesi. Il Gnl è un gas che viene reso liquido in modo che possa occupare un volume ridotto rispetto alla forma gassosa, epuò facilmente essere trasportato via mare. La maggior domanda di gas naturale liquefatto si scontrerà con quella dei Paesitici, in particolare Corea del Sud e Giappone, cioè il secondo e il terzo maggior importatore di questo combustibile al mondo, che stanno facendo scorte per l’inverno come ogni anno. «La battaglia ...

