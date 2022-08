Cosa può fare il Tottenham di Antonio Conte: l’analisi del “terzo incomodo” della Premier League (Di sabato 6 agosto 2022) Essere il terzo incomodo non è mai una Cosa semplice. È un problema per gli altri che devono considerare anche la tua presenza, ma è un impegno enorme soprattutto per chi deve cercare di migliorarsi tanto da arrivare al livello dei primi due. Questa è la situazione del Tottenham di Antonio Conte, una squadra nelle mani di un allenatore che spesso si è trovato a partire in seconda fascia nella griglia di partenza, mettendoci tutto sé stesso per sorpassare. Il Tottenham di Conte è nato ufficialmente il 2 novembre 2021, il giorno successivo al licenziamento del tecnico portoghese Nuno Espírito Santo da parte degli Spurs. In realtà le squadre di Conte nascono sempre dopo una sessione di calciomercato, quando l’allenatore inizia a plasmare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Essere ilnon è mai unasemplice. È un problema per gli altri che devono considerare anche la tua presenza, ma è un impegno enorme soprattutto per chi deve cercare di migliorarsi tanto da arrivare al livello dei primi due. Questa è la situazione deldi, una squadra nelle mani di un allenatore che spesso si è trovato a partire in seconda fascia nella griglia di partenza, mettendoci tutto sé stesso per sorpassare. Ildiè nato ufficialmente il 2 novembre 2021, il giorno successivo al licenziamento del tecnico portoghese Nuno Espírito Santo da parte degli Spurs. In realtà le squadre dinascono sempre dopo una sessione di calciomercato, quando l’allenatore inizia a plasmare ...

