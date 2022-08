(Di sabato 6 agosto 2022) Lucianoè più chedeldelche non decolla. Ieri è fallito il primo assalto a Giacomo Raspadori, anche se il Sassuolo ha aperto alla cessione del giocatore, come sottolinea Luca Cerchione. Servirà un nuovo incontro tra De Laurentiis e Carnevali perre la situazione come fa sapere Sky, ma a nove giorni dall’inizio del campionato la squadra è incompleta. “La sua stima per Raspadori è notevole, notevolissima, sia dal punto di vista tecnico sia sul piano umano.lo aspetta ed è pronto a studiare una formula offensivain grado di esaltare le qualità del giocatore e anche il gioco della squadra: alla Mertens ultima maniera, per intenderci; e dunque dietro Osimhen nel 4-2-3-1, considerando che nella stagione precedente Jack ha ...

Corriere : Senato, La Russa legge la Gazzetta dello Sport mentre presiede la seduta - infoitsport : Corriere dello sport: Deulofeu e Success, l'Udinese fatica ma non sbaglia - napolipiucom : Corriere dello Sport - Spalletti preoccupato, il calciomercato del Napoli non si sblocca #CalcioNapoliRaspadori… - LALAZIOMIA : Lazio scatenata: Lotito in pressing su Ilic, Luis Alberto vuole il Siviglia - Corriere dello Sport - ParmaLiveTweet : L'apertura del Corriere dello Sport sull'attaccante neroverde: 'Raspadori serve di più' -

Corriere dello Sport

TORINO - Per ora Filip Kostic è un calciatore dell'Eintracht Francoforte . In quanto tale, ieri sera è sceso in campo da titolare nella prima stagionale in Bundesliga contro i campioni in carica del ...CASTEL DI SANGRO - Il Napoli e il Sassuolo sono vicinissimi , faccia a faccia nel quartier generale di Rivisondoli, eppure sono ancora lontani: più o meno 10 milioni di euro è la distanza che li ... I tifosi provocano Insigne e lui scoppia a ridere in campo: il video diventa virale TORINO - Per ora Filip Kostic è un calciatore dell'Eintracht Francoforte. In quanto tale, ieri sera è sceso in campo da titolare nella prima stagionale in Bundesliga contro i campioni in carica del Ba ...PESCARA - Ultima amichevole, poi si farà sul serio. L' Inter questa sera scende in campo all'Adriatico di Pescara davanti a quasi 19 mila tifosi (tutto esaurito) per sfidare nell'ultimo test estivo pr ...