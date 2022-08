Coppa Italia | vittorie nette per Spezia e Brescia Stasera tocca a Torino ed Empoli

OfficialUSS1919 : ???? I numeri di maglia per la Coppa Italia 2022/23 ?? #macteanimo #forzagranata - TorinoFC_1906 : Stasera in Coppa Italia scenderemo in campo così ?? Calcio d'inizio alle ore 21.15, le casse dello stadio saranno a… - 1913parmacalcio : ?? I convocati di Mister Pecchia per #SalernitanaParma ?? ???? - 11contro11 : Coppa Italia: #Empoli-#SPAL, le formazioni ufficiali #SerieA #11contro11 - Fprime86 : RT @tuttosport: #CoppaItalia, Spezia: manita al Como. Il Brescia elimina il Pisa -

Commenta per primo Empoli e Spal si sfidano nei trentaduesimi di. Zanetti, allenatore del club toscano, punta su Bajrami e Destro, in campo anche il nuovo acquisto Marin. Nella Spal invece, coppia d'attacco formata da La Mantia e Moncini. Empoli (4 - 3 ...PALERMO - Primo match ufficiale della stagione per il Torino di Juric che sarà impegnato in casa contro Palermo per i trentaduesimi di. Juric (che oltre agli infortunati Vojvoda e Zima ) non dispone ancora di quella che sarà la rosa definitiva granata e si affida alla leadership di Lukic con Antonio Sanabria in attacco. ...Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 21.15 tra Torino e Palermo, trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, ...Le formazioni ufficiali di Torino-Palermo, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia 2022-2023: Berisha parte dalla panchina ...