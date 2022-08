Coppa Italia | Trentaduesimi | Toro facile | Empoli eliminato

gippu1 : Daniel #Maldini ha segnato il suo primo gol in Coppa Italia alla stessa squadra a cui Paolo Maldini segnò il suo pr… - OfficialUSS1919 : ???? I numeri di maglia per la Coppa Italia 2022/23 ?? #macteanimo #forzagranata - sportmediaset : Coppa Italia: Pisa-Brescia, parata strepitosa di Nicolas! ??Guarda qui il video #SportMediaset - tashunkawitko65 : La Roma negli ottavi di Coppa Italia incontrerà sicuramente una squadra di B. - ftg_soccer : GOAL! SPAL in Italy Coppa Italia Empoli 1-2 SPAL -

TORINO. Il Torino cala il tris contro il Palermo e avanza ai sedicesimi di. I granata si impongono per 3 - 0 contro i rosanero nel match giocato allo stadio Olimpico Grande Torino. Tutti nella ripresa i gol: a segno Lukic (54'), Radonjic (73') e Pellegri (79'). ...Commenta per primo Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato nel post partita della sfida dicontro il Como, vinta 4 - 1. Il tecnico si è soffermato su Giulio Maggiore, neanche in panchina e al centro delle voci di mercato: ' Il fatto che non ci fosse Maggiore non è una scelta ...Lukic alla prima da capitano fa gol e assist al compagno e amico Radonjic: il Toro passa il turno in Coppa Voleva segnare. Lo desiderava ardentemente e alla fine Nemanja Radonjic è riuscito a trovare ...Ha preso il via la Coppa Italia anche per le squadre di Serie A, impegnate nel turno diretto dei Trentaduesimi di finale. Ecco i risultati della seconda serata che si aggiungono alle gare già ...